Det danske rederiet Hafnia skal ha transportert russisk olje for milliardbeløp. Det avslører Ekstrabladet og Danwatch torsdag.

Minst fem av Hafnias skip har transportert olje fra et russisk-eid oljeraffineri i den indiske byen Vadinar mellom juli og november i fjor. Hvert skip har en kapasitet på omtrent en halv million oljefat, hvorav fire har blitt lastet med drivstoff og ett med diesel. Det viser data fra Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Beregnet ved gjennomsnittsprisen for perioden utgjør verdien av oljefraktene omtrent to milliarder danske kroner, eller tre milliarder norske kroner.

Indisk finte

I kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina har både EU og G7-landene forsøkt å begrense russiske oljeinntekter gjennom utallige sanksjonspakker. Dette inkluderer pristak på russiske oljeprodukter, samt forbud på en rekke russiske oljeprodukter i Europa.

Men med en snedig manøver kan russisk olje transporteres til India, raffineres til for eksempel drivstoff eller diesel, og deretter eksporteres til det europeiske markedet som et helt «nytt» lovlig produkt, nå registrert som indisk last.

Samtidig kan den raffinerte oljen selges til langt høyere priser enn det pristaket ellers tillater, fordi den teknisk sett ikke lenger betraktes som russisk.

– Det er det europeiske marerittscenarioet at man kan etablere en virksomhet i India, kjøpe rimelig russisk olje, og deretter selge det som flydrivstoff til Europa. Spesielt når den russiske staten er involvert i prosessen, sier forsker og sanksjonsekspert Kim Olsen i German Council on Foreign Relations til Ekstrabladet.