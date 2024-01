Spenningen i Midtøsten har gitt støtte til oljeprisene den siste tiden, og dette fortsetter fredag etter at USA og Storbritannia natt til fredag utførte omfattende luftangrep mot Houthi-opprørere i Jemen som et svar på angrep på skip i Rødehavet.

Opprørerne lover hevn, og ber USA og Storbritannia forberede seg på «å betale en høy pris.»

Brent-oljen (mars-kontrakten) står i 79,06 dollar pr. fat etter en oppgang på 2,1 prosent (1,66 dollar), og er dermed opp fra 78,56 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag. WTI-oljen stiger 2,2 prosent til 73,62 dollar pr. fat.

– Gir oppside

– Angrepet gir større potensial for forstyrrelser og behov for å omdirigere, noe som vil gi oppside til oljeprisen. Den større risikoen er hvis konflikten sprer seg og markedet begynner å se trusler mot strømmer som kommer ut av Persiabukta, sier råvarestrateg Warren Patterson i ING Groep til Bloomberg.

– Selv om vi tror risikoen for dette er lav, vil virkningen være betydelig, legger han til, og karakteriserer angrepet som «en klar opptrapping.»

Vanda Insights-gründer Vandana Hari påpeker overfor nyhetsbyrået at mye risikopremie allerede er bakt inn i oljeprisene.

– Vi kan se oljeprisen legge på seg en dollar til eller to. Jeg forventer en viss grad av tilbakeholdenhet og diplomati i bakkanalene for å forhindre at spenningen kommer ut av kontroll og forårsaker en regional brann, ettersom ingen av de involverte maktene ønsker at worst-case-scenariet skal utspille seg, sier hun.

Citi jekker ned

Reuters melder fredag at Citi har tatt ned sine prisprognoser for Brent-oljen i 2024 og 2025, og viser til bekymringer for tilbudsoverskudd. 2024-prognosen kuttes med en dollar til 74 dollar pr. fat, mens 2025-prognosen nedjusteres med 10 dollar til 60 dollar pr. fat.

Citi legger til at den tiltakende spenningen i Rødehavet og Midtøsten kan gi en kortsiktig oppside til risikopremien.

Nyhetsbyrået trekker også frem at Kinas råoljeimport var 11,39 millioner fat pr. dag i desember i fjor, opp fra 10,33 millioner fat pr. dag måneden før. Over hele 2023 importerte Kina historisk høye 11,28 millioner fat pr. dag, 11 prosent mer enn i 2022.