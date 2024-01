Sjefanalytiker for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, skriver i morgenrapporten fredag at han tror oljeprisen kan stige med opptil 10 dollar fatet etter at USA og Storbritannia fredag morgen angrep houthiene med over 60 målrettede angrep i Jemen.

Britene og amerikanerne har sett seg lei av at houtinene angriper skip i Rødehavet og Bab el-Mandeb-stredet med raketter og droner, og ønsker å sette en stopper for det etter at angrepene har pågått i flere uker.

– Hvis det er resultatet, vil oljen flyte normalt gjennom Rødehavet, og oljeprisen vil falle tilbake, sier Schieldrop og henviser til at oljeprisen spratt opp 2,8 prosent til over 80 dollar fredag.



ANGREP 60 MÅL: Et jagerfly i den USA-ledede koalisjonen tar av for å gjennomføre luftangrep mot militære mål i Jemen natt til fredag. Angrepene var rettet mot den Iran-støttede Houthi-militsen som har angrepet internasjonal skipsfart i Rødehavet de seneste ukene. Foto: US Central Command via X

Olje blir bundet opp i transport

Men skulle ikke kontra-angrepene til USA og Storbritannia fungere, er sjefanalytikeren bekymret for at det kan tvinge skip til å seile rundt Afrika.

– Én risiko er at nesten alle kjellere i de Houthi-kontrollerte områdene i Jemen er stappfulle av raketter og droner. Hvis det er tilfelle, vil det være nær umulig for USA og Storbritannia å ta dem ut, og raketter og droner fra houthiene vil fortsette å hagle ned over skip i Rødehavet og Bab el-Mandeb-stredet, sier Schieldrop.

Ifølge råvareanalytikeren vil dette gjøre at ytterligere 40-80 millioner fat olje sannsynligvis blir bundet opp i transport.

– Denne oljen må komme fra landbaserte lagre som blir trukket ned, noe som igjen vil føre til en naturlig økning i oljeprisen på omtrent 5-10 dollar pr. fat, sier han.

– Temperaturen stiger

Likevel mener Schieldrop at houtinene ikke er hovedproblemet, men snarere et symptom og en konsekvens av det virkelige problemet, som er Hamas' angrep på Israel den 7. oktober og den påfølgende israelske gjengjeldelsen. Og dette problemet kommer ikke til å forsvinne, mener Schieldrop, men vil heller fortsette å skape uro i Midtøsten.

– Én ting vi kan være sikre på, er at uroen i regionen vil fortsette, og det vil også være en gjengjeldelse etter angrepet i Jemen fra USA og Storbritannia, sier sjefanalytikeren.

– Houthiene vil sannsynligvis skyte en salve med raketter og droner mot skip i Rødehavet og Bab el-Mandeb-stredet bare for å vise USA/Storbritannia at angrepene deres på Jemen har hatt liten effekt. Men det vil sannsynligvis også være andre gjengjeldelser andre steder i Midtøsten, legger han til og viser til at det sannsynligvis vil komme et motsvar fra Hezbollah i Libanon mot Israel på et eller annet tidspunkt.

Schieldrop tror videre at det amerikanske og britiske angrepene ikke vil stoppe det som skjer i Midtøsten nå, men heller eskalerer konflikten ytterligere med sannsynlige gjengjeldelser fra Iran og deres allierte.

– Temperaturen i regionen stiger. Frykten på oljemarkedet er at regionen er på en uforutsigbar eskalerende vei der til slutt oljeleveransen faktisk vil gå tapt, legger han til.