Saken oppdateres.

Oljeprisen er opp over 80 dollar pr. fat ved lunsjtider fredag. Dette skjer etter at en USA-ledet koalisjon utøvde flere luftangrep mot mål i Jemen, som en respons på den siste tids angrep på skipstrafikken i Rødehavet, gjennomført av Houthi-militsen. Dette øker spenningene i området betraktelig.

Nordsjøoljen (brent spot) er så langt opp 3 prosent til 80,62 dollar pr. fat. Sist gang oljen passerte 80-grensen var et par dager i slutten av desember.

Den amerikanske lettoljen, WTI, stiger på sin side 3,1 prosent til 75,23 dollar pr. fat.

Økt eskalering i Midtøsten er som regel gode nyheter for oljeprisen isolert sett. Til tross for at det har vært spenninger i område lenge, har ikke det slått ut i oljemarkedet.