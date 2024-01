Oljerally etter Rødehavet-angrep

USA og Storbritannia går til motangrep mot Houthi-militsen og sender Oslo Børs og oljeprisen opp. Samtidig kjøper BlackRock et PE-fond og Norwegian lander Widerøe-kjøpet. Vi diskuterer også fremtiden for norsk gass og sokkel når det nå bygges ut voldsomme mengder LNG-kapasitet i USA og Midtøsten. Er det en trussel for Norge?

Nei, mener våre gjester: Anders Wittemann i Wittemann E&P og Ole R. Hvalbye, gassanalytiker i SEB.

Vi diskuterer energimarkedene, konkurransekraften til norsk sokkel og konsolideringen som skjer i næringen.