Oljeprisen viser styrke etter nattens angrep

Oljeprisen har falt over helgen, og handles nå rundt én dollar lavere enn da Oslo Børs stengte fredag.

Februar-kontrakten for Brent-oljen er mandag morgen opp 0,5 prosent til 78,51 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 79,56 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Den amerikanske WTI-oljen faller marginalt til 72,81 dollar fatet.

Oljen syner dermed til å ha stabilisert seg etter forrige ukes uroligheter rundt muligheten for en bredere konflikt i Midtøsten, melder flere medier.

Eskalering i Rødehavet

I natt opplyste amerikanske myndigheter at et amerikansk kampfly har skutt ned en rakett som ble sendt fra en houthi-kontrollert del av Jemen mot det amerikanske marinefartøyet USS Laboon i Rødehavet. Det skriver NTB.

USS Laboon patruljerer i den sørlige delen av Rødehavet for å ivareta sikkerheten for sivil skipsfart. Den iranskstøttede Houthi-bevegelsen i Jemen har siden Israel-Hamas-krigen brøt ut i oktober angrepet skipsfarten, noe de har uttalt at de gjør for å vise støtte til Hamas og palestinerne. Dermed unngår de største rederiene Suezkanalen, og bruker flere uker ekstra på omveien rundt Afrika.

Houthiene uttalte i helgen at de vil fortsette med skipsangrepene.

– Amerikanerne må ta konsekvensene av denne aggresjonen, ta en talsperson ifølge NTB.

– Ingen innvirkning

Urolighetene holder imidlertid prisene oppe, selv om markedet ikke ser en stor sjanse for at konflikten vil spre seg, skriver TDN Direkt.

– Inntil videre har ikke utviklingen i regionen noen innvirkning på oljeforsyningen. Og i fravær av forsyningsavbrudd, forblir oljemarkedet komfortabelt gjennom første halvår, til tross for økte spenninger, sier råvarestrateg Warren Patterson i ING Groep til Bloomberg.