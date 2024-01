– Folk har jo ikke akkurat stått i kø for å være minoritetsaksjonær med Røkke før

15.01.2024 Kan løsningen på floken mellom Kjell Inge Røkke og Christen Sveaas være at man bare utvider emisjonen til Solstad Offshore, slik at flere får være med? Kan det være løsningen som de to personlighetene, bankene og andre aktører kan godta? Vi diskuterer med aksjekommentator Karl Johan Molnes.