Batteriprodusent henter 50 milliarder til

Den svenske batteriprodusenten Northvolt har hentet 5 milliarder dollar i form av det som beskrives som det største grønne lånet som er tatt opp i Europa noen gang. Det tilsvarer drøyt 50 milliarder kroner.

Selskapet opplyser at midlene skal brukes på utvidelsen av gigafabrikken Northvolt Ett samt på realisering av planene om batteriresirkulering i et tilstøtende anlegg – Revolt Ett.

Den nye finansieringen betyr at Northvolt har sikret mer enn 13 milliarder dollar til ekspansjonsplanene i Europa og Nord-Amerika – tilsvarende mer enn 135 milliarder kroner.

Nylig ble det kjent at Northvolt tildeles 10 milliarder kroner i støtte av EU. «Dette viser hvilket støttenivå som kreves,» mente styreleder Tom Einar Jensen i norske Freyr.

Ordrer for 570 milliarder

Northvolts nye lån inkluderer refinansiering av en lånepakke på 1,6 milliarder dollar som ble tatt opp i juli 2020. Blant långiverne er 23 kommersielle banker, Den europeiske investeringsbank (EIB) og Den nordiske investeringsbank (NIB).

Northvolt viser til at selskapet har sikret langsiktige avtaler verdt over 55 milliarder dollar – drøyt 570 milliarder kroner – med partnere som BMW, Scania, Volvo Cars og Volkswagen-gruppen.

«Denne finansieringen er en milepæl for den europeiske energiovergangen,» heter det i en kommentar fra Northvolt-sjef Peter Carlsson.



Med den nye finansieringen i boks sementerer Northvolt sin posisjon som Europas best finansierte oppstartsselskap, skriver Financial Times.

Noteringsplaner

Reuters meldte i februar i fjor at Northvolt forberedte en børsnotering som kunne verdsette batteriprodusenten til mer enn 20 milliarder dollar. Ifølge nyhetsbyråets kilder kunne en børsnotering finne sted i Europa eller New York i løpet av de neste 12 månedene.

Financial Times' kilder sier Northvolt er klar for notering om markedsforholdene blir bedre, men også at investorer mener en notering kan bli vanskelig så lenge batteriprodusenten går med store underskudd.

I de tre første kvartalene i 2023 tapte Northvolt nesten 11 milliarder svenske kroner, en åttedobling fra året før, ifølge avisen.