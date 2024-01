Shell selger sin nigerianske onshore-virksomhet til lokale selskaper for mer enn 1,3 milliarder dollar – nær 14 milliarder kroner, ifølge en melding.

Hvis salget blir godkjent av regjeringen vil transaksjonen oppfylle Shells langsiktige mål om å trekke seg ut fra en utfordrende drift i Niger Delta-regionen. Flere større ulykker har preget driften og store oljesøl har ødelagt mye av naturen i området nær driften. Noe er gjort for å rydde opp i forurensingen, men det tar tid.

OLJESØL: Resultat etter et av Shells oljesøl i Nigeria. Foto: Amnesty International

Ut over den innledende prislappen, sa Shell at de vil motta ekstra betalinger på opptil 1,1 milliarder dollar.

Totalsummen ender følgelig på 25 milliarder kroner.

– Denne avtalen markerer en viktig milepæl for Shell i Nigeria, sier Zoe Yujnovich, direktør for integrert gass og upstream.

– Avtalen forenkler porteføljen vår og fokuserer fremtidige disiplinerte investeringer i Nigeria på våre posisjoner innen dyptvann og integrert gass.

Kjøperen er kjent som Renaissance og er et konsortium av ND Western, Aradel Energy, First E&P, Waltersmith og Petrolin.