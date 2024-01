Finansavisen er på plass på Olje- og energipolitisk seminar som starter i Sandefjord senere tirsdag, og fikk på Børsmorgen besøk av SpareBank1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen.

Produksjonsveksten i USA ble ett av flere temaer. Amerikanerne produserer for tiden 13,2 millioner fat pr. dag.

– Legger du dette flatt gjennom året, blir produksjonsveksten 600.000 fat pr. dag på årsbasis – som er i tråd med hva konsensus (snittet av de tre store energibyråene) forventer. Vi tåler ikke mye mer produksjonsvekst før vi får litt ubalanse i forhold til hva enkelte aktører antar. Dette frykter jeg litt inn i 2024, sa analytikeren.

Produksjonsveksten har kommet samtidig som riggtellingene peker nedover.

– Det har skjedd noe enormt med produktiviteten, og jeg er redd for en enda sterkere tilbudsvekst fra USA. Og kanskje er det litt «grums» på etterspørselssiden. Vi har i flere år ligget ganske lavt på oljeprisforventninger for 2024, i hvert fall i forhold til konsensus, og jeg ville ikke ha lagt hodet på blokken for at oljeprisen skal opp 30 prosent år over år, fortsatte Sveen-Nilsen.