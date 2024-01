Finansavisen er på plass på Olje- og energipolitisk seminar som starter i Sandefjord senere tirsdag, og fikk på Børsmorgen besøk av SpareBank1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen.

Et av temaene ble Okea, der DNB Markets har nedgradert fra kjøp til hold og kuttet kursmålet fra 49 til 28 kroner. Nedgraderingen kommer etter meldingen i romjulen om at selskapet gjennomfører Statfjord-kjøpet, men skriver ned minst halvparten av kjøpesummen på 220 millioner dollar.

– Markedet regner feil

Sveen-Nilsen ligger fortsatt inne med kjøpsanbefaling og kursmål 50 kroner, på en aksje som tirsdag blir handlet for under halvparten. Han deler ikke DNB-vurderingen.

– Det som slår meg litt, er at reservene er ned 10-15 prosent. Det som ligger implisitt i kursen nå, er at Statfjord-andelen Okea har kjøpt er ned 70 prosent. Verdien skal selvfølgelig mer ned enn reservene, ettersom det er operasjonell giring her. Men de er neppe ned 70 prosent og i hvert fall ikke i mitt regneark, sa Sveen-Nilsen.

– Når du driver haleproduksjon på norsk sokkel, er høye kostnader og høy giring «name of the game.» Nå ble aksjen straffet hardt for etter at 2024-utbyttet ble droppet, men jeg mener markedet har regnet feil og aksjen er blitt straffet for hardt, fortsatte han.