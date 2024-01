Han ønsker derimot ikke å si om det har vært diskutert andre punkter i refinansieringsforslaget.

– Det har kommet innspill fra aksjonærene som er offentlig kjent, og som selskap ønsker vi en slik dialog velkommen.

– Pågående dialog

Kistefos-sjef Christen Sveaas har mildt sagt uttrykt seg kritisk til refinansieringen i Solstad Offshore, og har blant annet kalt den «en av de mest grisete transaksjonene på Oslo Børs». På det tidspunktet eide Kistefos rundt 15 prosent av selskapet, og mente aksjonærene ikke ble behandlet likt i prosessen.

I desember krevde Kistefos ekstraordinær generalforsamling for å vurdere et søksmål mot blant andre Solstad Offshore-styret.

«Behandlingen av Kistefos' krav om generalforsamling er i samråd med Kistefos stilt i bero inntil videre for å fasilitere pågående dialog mellom Aker Capital, AMSC, Kistefos og selskapet», skriver styret i Solstad Offshore i en redegjørelse til aksjonærene tirsdag.

– God løsning for selskapet

I brevet til aksjonærene skriver Solstad-styret at «avtalene gir en fullstendig løsning av konsernets finansielle utfordringer». Styreleder Harald Espedal sier igjen at dette er det beste tilgjengelige alternativet.

– Jeg kan ikke understreke sterkt nok at ingen aksjonær eller andre tredjeparter så langt har presentert en fullfinansiert alternativ løsning for Solstad Groups finansieringsbehov på 13,2 milliarder kroner som forfaller om to og en halv måned. I tillegg har markedet bekreftet at dette er en god løsning for selskapet, kommenterer han i børsmeldingen.

I aksjonærbrevet skriver Solstad-styret at det i oktober mottok en henvendelse fra en aksjonær som indikerte at en gruppe av aksjonærer kunne stille med 1 milliard kroner i egenkapital, forutsatt at selskapet selv løste det gjenværende behovet for finansiering.

«(Det) var dermed uforpliktende. Videre, selv om 1 milliard kroner ble tilført som egenkapital, var fremdeles 12,2 milliarder (inkludert Maximus-kravet) uløst», står det i brevet til aksjonærene.