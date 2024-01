Eviny har kjøpt vindparkene på Guleslettene og Tellenes på vestkysten av Norge fra BlackRock.

Kjøpet øker Evinys langsiktige eierskap i fornybar energi med nærmere 20 prosent, fra 7,7 til 9 terrawatt-timer. Vindparkene har blitt verdsatt til 6,1 milliarder kroner.



Guleslettene vindkraftverk ligger i kommunene Bremanger og Kinn og består av 47 turbiner med en samlet installert effekt på 197 megawatt. Anlegget produserer årlig om lag 700 gigawatt-timer. Tellenes vindkraftverk ligger i rogalandskommunene Lund og Sokndal, og består av 50 turbiner med en samlet installert effekt på 168 MW og en årlig produksjon på 520 GWh. Produksjonen fra de to vindparkene samlet tilsvarer strømforbruket til om lag 75.000 husholdninger.

– Kjøpet av vindparkene er et tydelig uttrykk for våre ambisjoner om å bidra til å øke produksjonen av landbasert vindkraft i Norge. Oppkjøpet danner et godt grunnlag for videre vekst, først og fremst gjennom utvikling av nye vindparker i samarbeid med industrielle partnere og nært samarbeid med lokale myndigheter, sier Arne Andreas Riisnes, konserndirektør for Ny energi og industrielle partnerskap i Eviny.

Avtalen om salg av vindparkene er avhengig av godkjenning hos norske konkurransemyndigheter. Salget ventes sluttført innen utgangen av første kvartal 2024.