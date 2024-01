Shell har kastet kortene og solgt Norges største ikke-utbygde gassfunn Linnorm til Equinor. Men sjefen for A/S Norske Shell, Marianne Olsnes, legger ikke skjul på at selskapet er ute etter mer å gjøre.

Shell er blant annet medeier i Troll-feltet og er operatør på Ormen Lange.

– Vi er veldig fornøyde med eiendelene vi har, og kan drifte og holde med dem relativt lenge. Men samtidig forsøker vi å få til mer så lenge det er verdidrevet, sier hun til Finansavisen som er til stede i Sandefjord der Olje- og energipolitisk seminar etter planen skal gå av stabelen tirsdag.

Så langt har imidlertid aksjonsgruppen Extinction Rebellion blokkert alle innganger til Scandic-hotellet og ingen gjester slipper inn – selv ikke Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik.

– Større enn Linnorm

På innsiden av hotellet understreker Olsnes at Shell har en «veldig sunn basisvirksomhet.»

– Vi har en solid gassportefølje, og det aller viktigste er at denne fortsatt har vekst i seg. På Ormen Lange holder vi på et av de store kapitalprosjektene på norsk sokkel, Ormen Lange fase 3, der vi skal installere subsea-kompresjon på 900 meters dyp. Dette kommer til å levere 30-35 milliarder kubikkmeter (bcm) gass, og er dermed større enn Linnorm, fortsatte hun.

Olsnes krysser også fingrene for at det vanker noen godbiter i regjeringens lisensutdeling som etter planen skal finne sted på seminaret senere tirsdag.