Stopper all frakt i Rødehavet

Den britiske oljegiganten Shell stopper all frakt gjennom Rødehavet på ubestemt tid, skriver The Wall Street Journal. Avgjørelsen kommer etter amerikanske og britiske angrep mot Jemens Houthi-opprørere som har økt frykten for ytterligere eskalering i området.

Vestens angrep på den iranske allierte militsen kom etter at houthiene skjøt dusinvis av missiler og droner mot kommersielle skip rundt Rødehavet og det nærliggende Bab el-Mandeb. Militsen har sagt at angrepene er som svar på en israelsk offensiv i Gazastripen.

Rundt 12 prosent av den totale sjøbaserte oljehandelen går gjennom Rødehavet.

Ekstrem usikkerhet

I går kom nyheten om at Qatar, som er Europas nest største leverandør av LNG, har stanset LNG-sendinger til Europa gjennom Rødehavet. Forrige måned sa også oljeselskapet BP at de ville pause all skipstrafikk gjennom den viktige ruten.

Shell slutter seg nå til flere globale aktører om å unngå Rødehavet.

«Det er ekstremt mye usikkerhet rundt hva som foregår i Rødehavet for tiden. Man ser aktører i hele shipping-segmentet kvie seg fra å laste gjennom Suez-kanalen. Dette bidrar til å bremse opp deler av den globale handelen,» sa Ole Hvalbye, gassanalytiker i SEB Markets til Finansavisen mandag.

Rundt lunsjtider kom det meldinger om nok et angrep mot skip i området. Et Malta-registrert greskeid tørrlasteskip ble truffet av en rakett i Rødehavet, opplyste det britiske sikkerhetsselskapet Ambrey.