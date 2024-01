Regjeringen deler ut 62 lisenser

Regjeringen vil dele ut 62 lisenser til 24 oljeselskaper i årets TFO-runde. Det melder olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) under årets oljeseminar i Sandefjord.

Seminaret har vært preget av demonstrasjoner som gjør at flere av gjestene ikke kommer seg inn i lokalet. Blant andre er Aker BP-sjefen, Karl Johnny Hersvik, holdt ute.

De 62 utvinningstillatelsene som blir tilbudt i årets runde fordeler seg på 29 i Nordsjøen, 25 i Norskehavet og åtte i Barentshavet, skriver TDN. Dette er det femte største antallet utdelt i en TFO-runde. I fjor ble det tildelt 47 utvinningstillatelser.

Viktig for energisikkerheten

– Tildeling av nye tillatelser gjennom TFO-ordningen er en grunnplanke for fortsatt utvikling av norsk sokkel. Det er derfor svært positivt med så stor interesse for videre leteaktivitet. Det er viktig for sysselsetting, verdiskaping og for å legge til rette for at Norge forblir en stabil energileverandør til Europa, sier energiminister Terje Aasland i en pressemelding.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en årlig leterunde i de mest modne områdene på norsk kontinentalsokkel.

– I fjor oppfordra jeg selskapene spesielt til å se på mulighetene i Barentshavet, og i år tilbyr vi over dobbelt så mange utvinningstillatelser der som i fjorårets runde. Det viser at flere selskaper har respondert positivt på dette og er sitt samfunnsansvar bevisst. Det å påvise mer gassressurser er viktig for lønnsomheten ved å øke gasseksportkapasiteten i Barentshavet, sier Aasland.

Equinor får tilbudt andeler i 39 nye utvinningstillatelser. I 14 av lisensene får Equinor tildelt operatørskap.

får tilbudt andeler i 39 nye utvinningstillatelser. I 14 av lisensene får Equinor tildelt operatørskap. Aker BP får andeler i 27 lisenser, hvorav 17 er operatørskap.

får andeler i 27 lisenser, hvorav 17 er operatørskap. Vår Energi tilbys andeler i 16 lisenser, hvorav fire som operatør.

tilbys andeler i 16 lisenser, hvorav fire som operatør. DNO tilbys andeler i 14 lisenser, hvorav tre som operatør.

tilbys andeler i 14 lisenser, hvorav tre som operatør. Okea er tilbudt andel i tre lisenser, hvorav én som operatør.

Fokuserer på gass

– Vi er veldig fornøyde med tildelingen som ble kunngjort i dag. Den gjenspeiler vår grundige søknad og gir oss grunnlag for å opprettholde vår ambisiøse letestrategi, sier Per Øyvind Seljebotn, direktør for leting og reservoarutvikling i Aker BP.

Aker BP tilbys letelisenser i alle områder av den norske kontinentalsokkelen, inkludert Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

– Vår strategi er å ha en portefølje av arealer som gir en god balanse mellom letebrønner nær eksisterende infrastruktur og brønner som kan legge grunnlaget for selvstendige utviklinger hvis vi gjør funn. For noen av letemulighetene retter vi oss spesielt mot gass, sier Seljebotn og legger til:

– Det er viktigere enn noensinne at Norge produserer gass for å sikre energiforsyningen til Europa.