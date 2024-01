Energiminister Terje Aasland var dagens mann på Olje- og energipolitisk seminar i Sandefjord tirsdag, etter å ha delt ut 62 letelisenser til 24 selskaper i årets lisensrunde.

– Dette er topp fem av tildelinger av nye letetillatelser, sa Aasland da han gjestet Finansavisens TV-studio.

– Norsk sokkel har fått en helt ny ramme rundt seg etter at Russland begynte å strupe på gassen til Europa. Betydningen av energisikkerhet og priser til å leve med er øverst på agendaen i alle samtaler nå. Det handler om å etablere og videreutvikle eksisterende industri for å skape trygghet for næringsliv og husholdninger, la Aasland til.

Han ser nå godt konturene av hvilken betydning norsk sokkel har for energisikkerheten.

– Derfor er det også viktig å videreutvikle aktiviteten på norsk sokkel, både for å bli en stabil, langsiktig leverandør og å ta i bruk ny teknologi for å kutte klimagasser, fortsatte statsråden.

Barentshavet-oppfordring

Samtidig produserer dagens operative brønner på norsk sokkel mindre og mindre år for år, og sokkeldirektør Torgeir Stordal har allerede etterlyst dristigere oljeleting fra selskapene – eksempelvis fra mindre utforskede områder som Barentshavet.

Havområdet i nord ble tilgodesett med åtte av de 62 tildelte lisensene i årets runde. Antallet er høyere enn i fjor, men har vært høyere før.

– Barentshavet har store fremtidsmuligheter i seg. Det er der vi antar de største ressursene er nå, og da må vi oppfordre selskapene til å gå inn der, sa Aasland.

– I fjor sa jeg til selskapene at de måtte kjenne sin besøkelsestid, og responsen har vært veldig bra. Barentshavet betyr mye for nordområdene. Vi kan tenke infrastruktur og koble oss til markedene enda bedre enn i dag gjennom LNG-kapasiteten på Melkøya. Videre har det en geopolitisk dimensjon å ha aktivitet av denne karakter også der, fortsatte han.