Murray Auchincloss har vært adm. direktør i BP siden september 2023. Nå får han jobben på fast basis.

Kanadieren var finansdirektør før han erstattet Bernard Looney, som gikk på grunn av anonyme påstander om personlige forhold mellom Looney og flere kolleger. Auchincloss er selv i et forhold med en kollega i BP, noe han har informert styret om på korrekt vis, ifølge CNBC.

Auchincloss har vært ansatt i Amoco Canada siden 1992, og i 1998 slo selskapet seg sammen med BP. Siden har han jobbet for den britiske oljegiganten.

Helge Lund fornøyd

– Styret er helt enig i at Murray var den fremragende kandidaten og den rette lederen for BP, sier styreleder Helge Lund, tidligere sjef for Statoil.

– Mange kjenner allerede Murray godt, og få kjenner BP bedre enn han gjør, legger nordmannen til.

Auchincloss kommer til å få en årslønn på 1,45 millioner pund, tilsvarende over 19 millioner kroner. I tillegg kommer bonuser og godtgjørelser.

– Det er en ære å lede BP – dette er et flott selskap med flotte mennesker. Vår strategi – fra internasjonalt oljeselskap til integrert energiselskap, eller IOC til IEC – endrer seg ikke. Jeg er overbevist om den betydelige verdien vi kan skape, kommenterer Auchincloss.

– Mest logisk

Banken RBC kommenterer at dette var det beste utfallet for BP-aksjonærne på kort sikt.

– Det representerer kontinuitet for investeringscasen. En ekstern kandidat ville ha brakt ytterligere usikkerhet om retningen for virksomheten og potensielt mer støy rundt et strategiskifte, sier assisterende direktør for europeisk forskning, Biraj Borkhataria, ifølge CNBC.

– Murray var den mest logiske etterfølgeren, gitt at han er godt kjent og respektert av investormiljøet, la han til.

Kate Thomson, som har vært i BP i 20 år, tok midlertidig over jobben som finansdirektør i høst. Prosessen ved å foreta en permanent utnevnelse til stillingen pågår fortsatt, opplyser selskapet.

BP-aksjen er ned nær 20 prosent på London-børsen de siste tre månedene. Onsdag faller den 1,1 prosent.