Dag 2 er i full gang på Olje- og Energipolitisk seminar i Sandefjord, der energiminister Terje Aasland tirsdag delte ut 62 nye letelisenser. 18 av disse gikk til Vår Energi, og konsernsjef Nick Walker var gjest på onsdagens Børsmorgen.

Etter fire måneder i jobben understreket Walker at selskapets fokus stadig vil være på oppstrømsvirksomhet på norsk sokkel.

Skal doble produksjonen

– Mulighetene er mange. Vi har svært gode eiendeler og vil doble produksjonen fra dagens nivåer til 400.000 fat pr. dag innen utgangen av 2025 – noe som vil gjøre oss til det raskest voksende E&P-selskapet (leting og produksjon) i Europa, sa Walker.

Doblingen av produksjonen kommer ifølge konsernsjefen fra først og fremst tre nøkkelkatalysatorer.

– Neptune-oppkjøpet gir oss 60-70.000 fat pr. dag flatt i flere år, og i tillegg kommer de to store prosjektene Balder X og Johan Castberg på senere i år for å levere denne veksten. Deretter handler det om å opprettholde produksjonen, og vi har mye verdi i porteføljen. Vi leverer sterk aksjonæravkastning, og utbytteyielden på 15 prosent er noe høyere enn for sammenlignbare selskaper, fortsatte han.

– Betydelig leteportefølje

Etter Balder X og Johan Castberg vil Vår Energi ha iverksatt omtrent alle sine prosjekter, og generere mye fri kontantstrøm.

– Vi har 1,3 milliarder fat i reserver på bok, men det finnes mye mer verdi i selskapet enn det. Vi har rundt 700 millioner fat oppdagede ressurser uten en klar plan for utvikling, og må få skapt verdier herfra så fort som mulig. Videre har vi en betydelig leteportefølje på rundt én milliard fat netto riskede ressurser, og vil trappe opp aktiviteten fremover, sa Walker videre.