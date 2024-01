Slåss om avtaler til mange milliarder

Oslo Børs-noterte Subsea 7 og italienske Saipem slåss om nye subseakontrakter med Petrobras verdt flere milliarder dollar, melder Upstream.

Oljeservicekonkurrentene skal ha lagt inn bud i to anbud for såkalte SURF-kontrakter for Petrobras' niende og tiende produksjonsenheter som skal utplasseres på det gigantiske Buzios-feltet i Santos-bassenget utenfor Brasil – Buzios 9 og 10.

Ifølge TDN Direkt skal kontraktene det konkurreres om ha en verdi på rundt 1 milliard dollar hver – og TechnipFMC skal ha valgt å ikke delta i kampen om anbudene.

Buzios-feltet anses som Brasils største. Det estimeres å ha rundt 11,3 milliarder fat oljeekvivalenter i utvinnbare ressurser, ifølge Upstream.

SURF-kontrakter omfatter undervannsinstallasjoner, kontrollkabler, stigerør og strømningsrør.

Saipem ute av konkurransen?

Samtidig påpeker bransjeavisen at det er usikkert om Saipem kan delta i konkurransen.

Nylig ble den italienske oljeservicegiganten utelatt fra å inngå kontrakter med brasilianske myndigheter i to år, som følge av uregelmessigheter myndighetene avdekket i en Petrobras-kontrakt fra 2011. Suspensjonen skal imidlertid gjelde nye kontrakter, og vil ikke påvirke pågående prosjekter selskapet har i Brasil.

Saipem har meddelt at selskapet vil anke avgjørelsen om den toårige suspensjonen.

Ifølge TDN Direkt skriver Upstream at bud i begge anbudene ble sendt inn i slutten av desember – før suspensjonen av Saipem ble kjent. Skulle italienerne bli diskvalifisert fra Buzios 9 og 10, oppstår spørsmålet om Subsea 7 har mulighet til å ta begge prosjektene, da selskapet allerede er opptatt med subseaarbeider på flere andre prosjekter, en SURF-kontrakt med Equinor på Bacalhau og et feltavviklingsoppdrag for Shell.