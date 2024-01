Sjefen for Saudi Aramco, Amin Nasser, sa i et intervju med Reuters at han så for seg en oljeetterspørsel på 104 millioner fat pr. dag i 2024.

– Etterspørselsvekst, kombinert med lave lagre, vil bidra til å stramme markedet ytterligere, sier sjefen for verdens største oljeselskap i et intervju med nyhetsbyrået under World Economic Forum i Davos.



– Det eneste kortet som er tilgjengelig i dag, er reservekapasiteten, som utgjør omtrent 3,5 prosent globalt. Når etterspørselen øker, vil du tære på den reservekapasiteten med mindre det kommer tilleggsforsyninger, la han til.

Ser størst vekst

Opec holder fast ved en global oljeetterspørsel på 104,4 millioner fat pr. dag i 2024. Oljekartellet anslår dermed en vekst på 2,2 millioner fat pr. dag, ifølge Opecs månedsrapport.

I 2025 venter organisasjonen en global etterspørsel på 106,2 millioner dollar pr dag, tilsvarende en vekst på 1,8 millioner fat pr. dag på årsbasis. Veksten kommer hovedsakelig av økt økonomisk aktivitet i Kina.

SER STØRST VEKST: Haitham al-Ghais, generalsekretær i Opec. Foto: Bloomberg

Oljeetterspørselen vil vokse mest i India med en etterspørselsvekst på 4,1 prosent til 5,6 millioner fat pr. dag i år. Kina er en god nummer to med 3,9 prosent til 16,8 millioner fat pr. dag i 2024. Størst appetitt etter olje er det fortsatt USA som har med sine 20,4 millioner fat pr. dag, opp 0,7 prosent fra i fjor.

I Europa vil etterspørselen vokse med 0,4 prosent til 13,5 millioner fat pr. dag, ifølge Opecs prognoser.

IEA ser på sin side en mindre økning i etterspørselen. I 2024 forventer energibyrået en økning på 1,1 millioner fat pr. dag, 1,1 millioner fat mindre enn hva Opec spår.

Fører til forsinkelser

Angrepene fra Houthi-bevegelsen på skip i Rødehavet har også preget den globale oljehandelen. Dette mener Nasser markedet kan håndtere på kort sikt.

– De globale oljemarkedene vil håndtere forstyrrelsene i Rødehavet på kort sikt, selv om vedvarende angrep fra Houthi-bevegelsen på skip ville føre til mangel på tankere på grunn av lengre reiser og forsinkelser i forsyningen, sa han.

– På kort sikt er tankere tilgjengelig, men på lang sikt kan det være et problem. Det vil være behov for flere tankere, og de må kanskje ta den lange veien rundt.