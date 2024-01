På dag 2 av Olje- og energipolitisk seminar i Sandefjord fikk politikerne slippe til, og i Finansavisens TV-studio onsdag ettermiddag debatterte lederen av Stortingets energi- og miljøkomité, Marianne Sivertsen Næss, og Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn den forestående budrunden på havvindprosjektet Sørlige Nordsjø II.

Hvis det da kommer inn noen bud.

– Kostnadsøkningen har vært voldsom de siste to årene, og det er intet enkelt landskap, erkjente Sivertsen Næss.

– Ap er skuddredde

Spørsmålet er om staten må inn med mer støtte eller skal lene seg til stigende kvotepriser i EU, samt økte norske CO2-avgifter for å tvinge dem som slipper ut til å investere grønt.

– Som politikere må vi prøve å være nøytrale til næringsaktører, men i Sørlige Nordsjø II har vi dessverre en regjering som er det motsatte, sa Rotevatn.

Han påpekte at Sørlige Nordsjø II ligger så langt sør i Nordsjøen og så nært kontinentet det går an å komme.

– Likevel krever dere at all produsert strøm skal sendes i kjempelang kabel til land og at det ikke blir lov til å selge ett eneste KW til noen andre. Det er ikke rart det blir dyrt, og da må man inn og subsidiere. Foreløpig sier de 23 milliarder kroner, og det kan bli mer skal vi dømme ut fra det de sier, fortsatte Venstre-lederen.

– Sånn kan vi ikke gjennomføre det grønne skiftet, bare fordi Ap er blitt skuddredde av strømprisdebatten og lar Sp styre næringspolitikken, la han til.

– Må sikre mer kraft

Ifølge Sivertsen Næss er det gode grunner til at en såkalt radial er valgt i første fase.

– Dette er gjort for å ivareta norsk industri og norske husholdninger. Vi er nødt til å sikre mer kraft, og har jo sett hvordan mangelen på kraft ga vanvittige høye strømpriser. Høye strømpriser over tid kan gi dramatiske konsekvenser for norsk industri. Skulle vi ha gått for hybridnett allerede nå, hadde disse prosjektene blitt skjøvet mye ut i tid, da vi hadde måttet begynne å forhandle med land rundt om regelverk og utforming av nett, sa hun – og la til at det er åpnet for hybridnett i fase to.