Lavere vindkraftproduksjon førte til høyere kraftpriser i forrige uke

– Dette bidro til at den fossile kraftproduksjonen økte i både Danmark og Tyskland og til høyere kraftpriser nord på kontinentet, skriver NVE i en oppdatering om kraftsituasjonen i uke 2.

Prisøkningen ga høyere vannkraftproduksjon og nettoeksport gjennom uken fra sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5). Ukesprisen i sørlige Norge var på om lag 107 øre/kWh og på nivå med kraftprisene på kontinentet store deler av uken.

– I de nordlige prisområdene i Norden økte vindkraftproduksjonen sammenlignet med uka før. I tillegg var det betraktelig mildere vær og lavere forbruk, skriver de.

I norske vannmagasin lå den samlede fyllingsgraden på 56,3 prosent ved slutten av forrige uke (uke 2). Det er en nedgang på 3,2 prosentpoeng fra uken i forveien.

Den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som er et nivå på 65,3 prosent. Det er magasinene i Øst-, Sørvest-, Midt-, Nord- og Vest-Norge som trekker ned.

I Øst-, Sørvest-, Midt-, Nord- og Vest-Norge lå fyllingsgraden under det som er normalen for denne tiden av året. For magasinene i Øst-Norge lå nivået på 54,96 prosent, ned 4,6 prosentpoeng fra uken før. I Sørvest-Norge lå nivået på 62,27 prosent, ned 3,6 prosentpoeng fra uken før. I Midt-Norge lå nivået på 48,05 prosent, ned 2,1 prosentpoeng fra uken før. I Nord-Norge lå nivået på 51,17 prosent, ned 1,5 prosentpoeng fra uken før. I Vest-Norge lå nivået på 55,22 prosent, ned 4,7 prosentpoeng fra uken før.