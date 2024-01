Oljeprisene trekker oppover torsdag, stadig støttet av spenningen i Midtøsten.

I Jemen har USA angrepet baser for 14 avfyringsklare houthi-missiler i sitt seneste svar på den Iran-støttede militsens gjentatte angrep på skipstrafikken i Rødehavet, og ifølge Biden-administrasjonen vil houthiene bli satt opp igjen på en terrorliste. Videre angrep Pakistan flere påståtte terrormål i Iran natt til torsdag.

Brent-oljen (mars-kontrakten) står i 78,06 dollar pr. fat, opp 0,2 prosent (18 cent) siden midnatt og opp fra 77,03 dollar pr. fat ved stengetid på Oslo Børs onsdag. WTI-oljen er opp 0,5 prosent til 72,90 dollar pr. fat så langt i dagens handel.

– Låst i et intervall

Tall fra American Petroleum Institute (API) viste onsdag en overraskende lagerbygging i råolje i forrige uke. Lagrene steg 0,5 millioner fat, mot ventet et trekk på 2,4 millioner fat. Bensinlagrene steg 4,9 millioner fat, og destillatlagrene 5,2 millioner fat.

– Brent-oljen er i stor grad fortsatt låst i et intervall, slik den har vært i de siste to ukene. Markedsaktører sliter med å vurdere en blandet etterspørsels- og tilbudsdynamikk, i tillegg til den pågående geopolitiske spenningen, sier markedsstrateg Yeap Jun Rong i IG til Reuters.

– En uventet økning i amerikanske råoljelagre og utfordrende forhold i Kina fortsetter å skyggelegge utsiktene for oljeetterspørselen, fortsetter strategen.

Sprengkulde i USA

Nyhetsbyrået viser videre til at temperaturer på minus 18 grader i Nord-Dakota har redusert oljeproduksjonen med 650-700 000 fat pr. dag, tilsvarende en halvering fra normalnivåene.

Samtidig er gjenåpningen av Irak/Tyrkia-rørledningen ytterligere forsinket. Rørledningen har vært stengt i 10 måneder, og i hver av disse månedene har kurdiske myndigheter (KRG) og oljeselskapene i området tapt én milliard dollar i inntekter. Forsinkelsen skyldes uenighet med produsentene om betalinger.

– Oljeselskapene har et problem med kostnaden for å produsere fat. Dette diskuteres, men det foreligger ingen spesifikk løsning ennå, sa Iraks statsminister Mohammed Shia Al-Sudani til Bloomberg under World Economic Forum i Davos onsdag.