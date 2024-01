Spår rekordforsyning av olje

Det internasjonale energiforbundet (IEA) forventer at den globale oljeforsyningen vil øke med 1,5 millioner til en ny rekord på 103,5 millioner fat per dag i 2024. Det skriver forbundet i en rapport publisert torsdag. Amerika, ledet av USA, Brasil, Guyana og Canada vil dominere veksten. Samtidig tror forbundet at etterspørselen vil halveres, fra 2,3 millioner til 1,2 millioner fat per dag i år.

«Mens Opec+-politikken kan tippe markedet til et lite underskudd i starten av året, kan sterk vekst fra ikke-Opec+ produsenter føret til et betydelig overskudd hvis gruppens frivillige kutt avvikles fra andre kvartal 2024,» skriver IEA i rapporten.

IEA anslår at oljeproduksjonen i land utenfor Opec vil være på 70,37 millioner fat per dag i 2024, som er en oppjustering fra tidligere estimat på 68,96 millioner fat per dag. For 2023 oppjusteres oljeproduksjonsestimatet utenfor Opec til 69.7 millioner fat per dag, fra 67,79 millioner fat per dag.

Ved inngangen til 2024 er det forhøyet risiko for forsyningsavbrudd fra konflikten i Midtøsten.

«Som alltid står IEA klar til å svare hvis det er forsyningsavbrudd og det globale markedet trenger flere fat. IEAs medlemsland har til samme rundt fire milliarder fat på lager, inkludert 1,2 milliarder fat som er statlig kontrollert, som utelukkende er forbeholdt nødsituasjoner. Den bufferen bør bidra til å dempe markedsuro og angst blant regjeringer, industrier og energiforbrukere,» skriver byrået.