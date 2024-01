Børsmorgen er tilbake i studio etter to dager på oljekonferanse i Sandefjord.

I dag starter Paretos kraft- og fornybarkonferanse, der flere av de samme bransjefolkene kommer til å delta. Nå er det vind på land og vannkraftinvesteringer de fleste i bransjen snakker om, mens havvind ligger langt frem i tid.

Å være først ute i en ny, stor industri kan være svært lønnsomt, sier kommentator i Finansavisen, Karl Johan Molnes.

– Noen av folkene har jo blitt rike «for life» på den første bølgen i Vestas. Så det er klart, det går an å tjene veldig mye penger på dette, å bygge opp en stor industri, sier han.

Den danske vindgiganten har imidlertid slitt med geopolitisk uro og inflasjon de siste årene. I 2022 gikk Vestas med et samlet underskudd på 1,6 milliarder euro.

– Men jo lenger man holder på, så ser man at det effektivitetsproblemer. Jeg synes at industrien har et problem med å levere. Selv vind på land har problemer, selv om det blir regnet for å være det billigste av alt, sier Molnes.