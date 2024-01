Magnora skiller ut lisensdriften

Magnora vil dele selskapet i to, fremkommer det av en børsmelding torsdag. Selskapet mottar betalinger for lisensiering av patenter og tilknyttede teknologirettigheter fra FPSO-virksomhet, og det er denne driften som skal skilles ut i et eget datterselskap. Det nye selskapet skal noteres på Oslo børs, og aksjene vil deles ut til Magnoras eksisterende aksjonærer-

Selskapet henviser til en børsmelding fra 28. august i fjor, der det kom frem at fornybarselskapet skulle gjennomgå en omfattende restruktureringsprosess. Det er denne prosessen som er bakgrunnen for å skille ut lisensdriften i et eget selskap.

«I løpet av 2023 endret Magnoras fornybare virksomhet kurs med betydelig vekst i profitt. Som folke av dette er begrunnelsen for å beholde inntekter knyttet til FPSO-virksomheten i samme enhet som fornybarvirksomheten ikke lenger til stede,» skrives det i børsmeldingen.

Magnora investerer i utviklingsprosjekter og selskaper innen fornybar energi. I porteføljen finner man blant annet Helios Nordic Energy AB, Kustvind AB, Magnora Offshore Wind AS, Magnora Solar PV UK, Hafslund Magnora Sol AS, Magnora South Africa og AGV.