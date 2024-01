Energiselskaper ber regjeringen utsette havvind-auksjon

– For oss har det vært viktig å få nok tid til å snu alle steiner for å se om det er mulig å få lønnsomhet i prosjektet. For norsk havvind-industri er det viktig å ikke «rushe» fram til auksjonen, sier Eviny-sjef Ragnhild Janbu Fresvik til Teknisk Ukeblad.

De tre energiselskapene utgjør er ett av sju konsortier som fortsatt er med i prosessen om utbygging av havvind i Sørlige Nordsjø II.

Fresvik har ikke et svar på hvor lang tid de trenger, men sier at langsiktige kraftkjøpsavtaler må få helt andre priser enn i dag hvis ny energi skal bli bygget.

Havvind-auksjonen er planlagt i februar og mars.

Energiminister Terje Aasland (Ap) sier at han er klar over at enkelte aktører vil utsette auksjonen, men står fast ved at timeplanen han har lagt, står.

(NTB)