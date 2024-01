Eviny og Blackrock i milliarddeal: Nå skal vindparkene utvides

Den amerikanske forvalterkjempen Blackrock forlater det norske vindmarkedet når de nå selger to parker til Eviny (tidl. BKK) for rundt seks milliarder kroner. Samtidig kommer også Eviny inn i vindkraft for første gang, forteller konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i et intervju på Paretos kraft- og fornybarkonferanse. Vi diskuterer dealen, skatt og hvordan vindbransjen ser ut nå.