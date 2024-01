- 2024 er et «make it or break it» år for selskapene

Gjenvinningsselskaper, på bransjespråket kalt Waste-To-X, utvikler løsninger for å ta ulike typer avfall og gjenbruke det. Mange kjenner Quantafuel, som ble tatt av børs, men det er flere selskaper som gjenstår på børs i sektoren - som for eksempel Vow Green Metals, Cambi, Vow, Pryme og Waste Plastic Upcycling. Her forklarer Pareto-analytiker Kari Eide Hartvedt hvorfor mange av selskapene nå går inn i en så viktig fase, der de faktisk skal bevise at testproduksjonen deres kan fungere i stor skala i den virkelige verden. Hun forklarer hvilke selskaper man bør styre unna og hvorfor hele sektoren nå kan ligne på risikoen man kan se i biotech.