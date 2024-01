Astrup sier til Dagens Næringsliv at han mener det vil være mulig å børsnotere selskapet på sikt. Forutsetningen han stiller, er imidlertid at den norske vannkraften som Statkraft eier, først skilles ut i et eget selskap som er 100 prosent eid av staten.

– Det blir en utbyttemaskin for staten, sier han.

Han mener selskapet får bedre vekstmuligheter ved å slippe inn private eiere. Samtidig mener han det er lurt å spre risikoen i investeringene.

– Statkraft er et selskap som er verdt nesten 400 milliarder og er Europas største fornybarprodusent med en enorm virksomhet utenfor landets grenser. I dag bærer norske skattebetalere all risiko, og den risikoen bør deles. Det vil gi tilgang på kapital og mye større åpenhet og gjennomsiktighet med bruken av fellesskapets verdier, sier han.

Høyre har vært inne på tanken om å delprivatisere Statkraft tidligere, men det står ikke noe om det i partiprogrammet. Det vil Astrup nå jobbe for.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er skeptisk til ideen. Han trekker fram Statkrafts konkurransefortrinn ved å kombinere regulerbar vannkraft med ikke-regulerbar energi som sol og vind.

