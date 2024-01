Selger solparker i Polen

Alterrnus Energy opplyste i slutten av november at selskapet, som del av den fornyede strategien for å maksimere aksjonærverdier, planla å selge operative prosjekter i Polen og Nederland.

Selskapet forventet på den tiden salgsinntekter på rundt 70 millioner euro som skulle brukes til å nedbetale eksisterende gjeld og styrke balansen.

Rett før midnatt fredag annonserte Alternus at salget av seks datterselskaper, som eier en portefølje med seks solprosjekter i Polen, er solgt. Prisen er på linje med det som ble meldt i november. Nylig ble prosjekter i Nederland solgt.

Lånetrøbbel

I november ble det også varslet at selskapet vil bruke ressursene sine på å utvikle porteføljen med prosjekter i Spania og Italia. I desember ble 11 prosjektselskaper i Italia solgt med transaksjonsverdi 17,7 millioner euro.

I mars for ett år siden raste aksjekursen i Alternus Energy da det ble klart at datterselskapet Solis var i brudd med lånekrav. På tampen av samme måned ble selskapene enige med obligasjonseierne om vilkår for midlertidige lettelser i kravene. Det har blitt meldt om ytterligere lettelser siden da, men aksjekursen er fortsatt hardt presset. På ett år er aksjen ned 55 prosent.