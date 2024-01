Russland var Kinas største oljeleverandør i fjor

Russland passerte Saudi-Arabia og var Kinas største leverandør av råolje i 2023. Landet omgår dermed vestlige sanksjoner og kjøper store mengder rabattert olje til sine raffinerier.

Med henvisning til kinesiske tolldata skriver Reuters lørdag morgen at Russland leverte rekordhøye 107,02 millioner metriske tonn med råolje til Kina i fjor, tilsvarende 2,14 millioner fat om dagen. Det er langt mer enn andre store oljeeksportører som Saudi-Arabia og Irak.

Russiske priser steg

Importen fra Saudi-Arabia, som tidligere har vært Kinas største leverandør, falt med 1,8 prosent til 85,96 millioner tonn. Etter invasjonen av Ukraina har russisk råolje blitt handlet med store rabatter sammenlignet med internasjonale referansepriser.

Ifølge Reuters bidro økende etterspørsel fra kinesiske og indiske raffinerier til at prisen på russisk råolje steg i løpet av fjoråret. G7-landene innførte et pristak på på 60 dollar pr. fat for russisk i desember 2022.

Kina rapporterte ikke om offisielle leveranser med råolje fra Venezuela i desember, selv om USA lettet på sanksjonene mot landet i oktober etter å ha gjort en deal med Maduro-administrasjonen. Leveranser fra USA til Kina økte med 81,1 prosent i fjor, til tross for de politiske spenningene mellom landene i takt med økt amerikansk produksjon.