– Vi bygger videre på vår 40 år lange virksomhet i landet, der vi i tillegg til å være en stabil leverandør av olje og gass, har utviklet Storbritannias havvindindustri og levert banebrytende løsninger for å dekarbonisere den britiske økonomien, legger han til.

95 prosent lavkarbon innen 2030

Myndighetene i Storbritannia har i sin strategi for energisikkerhet en ambisjon om at 95 prosent av all kraftproduksjon skal være lavkarbon innen 2030, og batterilagringssystemer vil spille en viktig rolle i denne omstillingen. Slike anlegg kan lagre overskytende energi fra vind og sol, og frigjøre den når elektrisitetsnettet trenger kraften mest, noe som styrker forsyningssikkerheten og bidrar til å beskytte elektrisitetssystemet mot ekstreme prissvingninger.

– Equinor legger opp til en fornybarportefølje som kombinerer produksjon fra vind- og solenergi med fleksible anlegg som batterier, for å utjevne uregelmessig kraftproduksjon fra fornybare kilder. I Storbritannia har vi vår største posisjon innen havvind, med flere havvindparker i drift og under utvikling. Samtidig bygger vi opp batterilagringskapasiteten med vårt første anlegg, Blandford Road, som nå er i drift, og vårt andre, Welkin Mill, som er under bygging, sier Olav Kolbeinstveit, direktør for kraft og markeder i Fornybar i Equinor.

Equinor i Storbritannia Har vært i Storbritannia i 40 år, og levert olje og gass, utviklet britisk havvindindustri, og funnet løsninger for å dekarbonisering.

I dag leverer Equinor 29 prosent av Storbritannias gass, og 15 prosent av Storbritannias olje.

Equinor bygde verdens første flytende havvindpark i Skottland, og utvikler nå verdens største havvindpark, Doggerbank.

Innen 2030 vil Equinor forsyne om lag 7 millioner britiske husholdninger med elektrisitet fra havvind.

Equinor planlegger å investere over 10 milliarder pund i Storbritannia innen 2030, og skape over 5.000 arbeidsplasser innen havvind, CO2-fangst og -lagring, hydrogen, batterilagring, og olje og gass. Kilde: Equinor

Welkin Mill-prosjektet er utviklet av Noriker Power i Stor-Manchester kommune i England. Det nye anlegget vil få en kapasitet på 35 MW/70 MWh, og skal kunne lagre nok elektrisitet til å forsyne over 100.000 britiske hjem med kraft i to timer. Anlegget skal kobles til distribusjonsnettet som drives av Electricity North West, og det er ventet at det vil komme i drift i 2024.

– Kan raskt skalere opp

Equinors heleide tradingselskap Danske Commodities, som har 15 års erfaring fra kraftmarkedene i Storbritannia, skal sørge for markedsadgang-, balansering- og optimaliseringstjenester for Blandford Road-anlegget.

– Vi har utviklet en egen forretningsmodell som integrerer Equinors industrielle perspektiv og finansielle kapasitet, Norikers lokale kompetanse, og Danske Commodities' ekspertise innen krafthandel. Denne forretningsmodellen gjør at vi raskt kan skalere opp batterilagringsporteføljen vår i Storbritannia og øke verdiskapningen fra kraftmarkedene, sier Kolbeinstveit.