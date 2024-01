«Denne avtalen er det verste vi har sett. Aker har tatt fullstendig kontroll over eiendeler verdt hundrevis av millioner dollar rett foran nesen på eksisterende aksjonærer,» sa forvalter Daniel Herr i Pointillist Partners i desember i fjor.

Nå retter Solstad Offshores fjerde største aksjonær igjen knallhard kritikk mot Solstad-styret og Aker, etter at Solstad 16. januar kunngjorde at den første delen av refinansieringen av selskapet var fullført.

«Nyheten var urovekkende på mange nivåer. Som svar på Solstads gjentatte påstander om at deres løsning var den eneste gjennomførbare planen, sendte vi og andre finansieringspartnere fredag 12. januar et alternativt finansieringsforslag til Solstad og deres långivere. Tirsdagen etter, bare fire dager senere, kunngjorde Solstad at refinansieringen var gjennomført i henhold til den opprinnelige planen,» skriver Pointillist Partners i et brev som er sendt ut av Geelmuyden Kiese.

I brevet skriver Pointillist Partners at den opprinnelige finansieringsplanen innebærer en verdireduksjon på 55 prosent for alle Solstad-aksjonærer, utenom Aker. Det kraftige verdifallet skyldes et forbud mot at aksjonærene får tegne seg forholdsmessig i det nye selskapet Solstad Maritime.

«Vi har grunn til å tro at Aker vet at verdsettelsen av Solstad i den opprinnelige refinansieringen er for lav. Den 14. desember 2023 brukte Aker 400 millioner kroner på å kjøpe 8,24 millioner aksjer til en gjennomsnittskurs på 48,50 kroner pr. aksje. Det er omtrent det dobbelte av den implisitte aksjekursen i den opprinnelige finansieringen. Dette viser at Aker mener at Solstad-virksomheten er verdt mange ganger mer enn prisen de betalte som en del av den opprinnelige finansieringen,» heter det i brevet.

– Ingen grunn til å avvise

12. januar i år sendte meglerhuset Fearnley Securities et forslag til styret i Solstad Offshore om en alternativ refinansieringsløsning.

Der ble det blant annet foreslått at alle aksjonærer skulle få opprettholde sin eierandel i fortrinnsrettsemisjonen. Pointillist Partners hevder at det i denne finansieringsplanen ikke foreligger noen verditap for Solstad-aksjonærene.

«Finansieringsalternativet vårt representerer en massiv finansiell forbedring for Solstads aksjonærer, fordi de ikke blir utvannet, sammenlignet med den absurde utvanningen i den opprinnelige refinansieringen,» skriver aksjonæren, og mener deres finansieringsalternativ ikke innebærer økt risiko.

Egenkapitalen i den alternative finansieringen kommer fra investorer som Kistefos, Pointillist, MP Pensjon (Tines pensjonsfond) og andre.