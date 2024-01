Argeo har nå en ordrereserve verdt rundt 550 millioner kroner i 2024, melder selskapet i en oppdatering mandag. I tillegg er det et ytterligere inntektspotensial på 200 millioner kroner for subseafartøyet Argeo Searcher mot andre halvdel av året.

Subsea- og serviceselskapet opplyser at Argeo Seacher har fullført oppdraget for Shell i Nigeria på rekortid. Fredag 20. januar forlot skipet Nigeria, og setter nå kursen mot det indiske hav, der det vil starte på kontrakten for The National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR), som har en verdi på over 150 millioner kroner.

I tillegg eier Argeo en USV (Unmanned Surface Vehicle), som heter Argeo Argus. Den vil begynne rigging av undervannsfarkosten Hugin Superior for et internasjonalt oljeselskap, med mobilisering i midten av mars og forventet fullføring sent i fjerde kvartal 2024.

«For prosjekter sikret sent i 2023 og tidlig i 2024 har vi en estimert EBITDA-margin mellom 35-40 prosent», skriver selskapet.

Argeo stiger over 3 prosent på Oslo Børs mandag formiddag. Kjøpte man aksjer i selskapet for et år siden gjorde man et klokt valg, med en aksjeoppgang på over 120 prosent siste tolv måneder.

Om man derimot kjøpte aksjer ved børsnoteringen i april 2021, har man tapt nær 60 prosent på investeringen.