Mandag ble det kjent at BW Offshore selger sine 22,5 prosent i BW Energy til BW Group for kurs 32 kroner, 17 prosent over sluttkurs for BW Energy fredag. BW Energy stiger i skrivende stund 6 prosent til 29 kroner på Oslo Børs, mens BW Offshore er opp 5,6 prosent til 24,02 kroner.

Dagens salg, som kommer etter at BW Offshore sa nei til det pliktige budet på kurs 27 kroner fra BW Group i BW Energy, ble et åpenbart tema i Børsmorgen mandag.

– Dette kan tyde på at (Andreas) Sohmen-Pao er i ferd med å ødelegge «hatt over hatt»-selskapsstrukturer, og du må ta det inn i komiserien «Soap» skal du klare å henge med, sa Finansavisen aksjekommentator Karl Johan Molnes.

– Neste nivå er advokater

Salget gjør at BW Offshore casher inn rundt 1,9 milliarder kroner på sine BW Energy-aksjer.

– Det er ikke tilbudsplikt på dette på kurs 32 kroner. Da er det iallfall sinne, og neste nivå er advokater. Hvor dette ender, om det stopper på sinne eller advokater kommer vet jeg ikke. Man må se på alle detaljer, og alle må få si det de skal si, men dette virker veldig rotete, fortsetter Molnes.