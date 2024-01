Exxon saksøker klimaaktivister

Exxon Mobil har saksøkt amerikanske og nederlandske klimaaktivistiske selskaper med den hensikt å hindre selskapene fra å fremme det Exxon beskriver som «ekstreme klimaforslag» under deres generalforsamling.

Oljegiganten fra Texas har bedt den amerikanske tingretten om å ekskludere forslag fra Arjuna Capital LLC og den Amsterdam-baserte nonprofit-gruppen Follow This om å fremskynde kutt i klimagassutslippene under årets generalforsamling.

Exxon argumenterer for at en dom i Exxons favør vil stramme inn SECs tolkning av for av hvilke type forslag som må tas opp under generalforsamlingene til amerikanske selskaper. Exxon mener dette er hensiktsmessig da selskaper slipper å ta stilling til urimelige krav fra aksjonærer under generalforsamlinger.

Børsnoterte selskaper diskuterer vanligvis verdien og relevansen av de enkelte forslagene med SEC, som kan gi råd om hvorvidt de skal utelukkes fra dagsorden under generalforsamlingen. Kritikere av prosessen, deriblant Exxon, hevder at SECs råd kan variere mye avhengig av hvilken administrasjon som sitter ved makten.

Ifølge SEC har antallet miljø- og samfunnsrelaterte forslag som det stemmes over, mer enn doblet seg i løpet av de to siste kvartalene.

Follow This og Arjuna Capital har blitt «aksjonærer utelukkende for å drive kampanje for endring gjennom aksjonærforslag med den hensikt å redusere selskapets eksisterende virksomhet», skriver Exxon i klagen.