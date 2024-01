Solstad Offshore melder tirsdag morgen om en ny kontrakt og en kontraktsforlengelse.

CSVen (Construction Support Vessel) «Normand Fortress» har fått en ny kontrakt med det brasilianske oljeselskapet Petrobras med varighet på to år, med mulighet for forlengelse på ytterligere to år. Fartøyet vil levere innkvarteringstjenester for å støtte produksjonsaktiviteter på den brasilianske kontinentalsokkelen, og starter i andre kvartal 2024.

CSVen «Normand Valiant» har på sin side fått forlenget kontrakten sin med Petrobras med seks måneder. Planlagt fullføring er i midten av februar 2025.

Den samlede brutto kontraktsverdien er omtrent 750 millioner kroner.

Begge fartøyene eies av Solstad Maritime, der Solstad Offshore eier 27 prosent. Solstad Offshore-aksjen stiger 5 prosent i tidlig handel på Oslo Børs.