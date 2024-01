Foreløpige produksjonstall for desember 2023 viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 2.096.000 fat olje, NGL (Natural Gas Liquids) og kondensat, opplyser Sokkeldirektoratet tirsdag.

Totalt ble det solgt 11,75 milliarder standard kubikkmeter gass (GSm3), noe som er 0,8 GSm3 mer enn måneden før.

Væskeproduksjonen i desember fordelte seg på 1.847.000 fat olje, 228.000 fat NGL og 21.000 fat kondensat i gjennomsnitt pr. dag.

Til sammenligning var den gjennomsnittlige væskeproduksjonen i desember 2022 på 2,001.000 fat pr. dag.

Mer enn i 2022

Oljeproduksjonen ligger 1,9 prosent over prognosen til Sokkeldirektoratet for desember 2023 og 0,5 prosent under prognosen for den kumulative produksjonen i 2023. Ifølge de foreløpige tallene var desember den måneden med klart størst daglig både olje- og gassproduksjon i 2023.

Den totale petroleumsproduksjonen i 2023 kom på om lag 234,3 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er rundt 104,1 MSm3 o.e. olje, 12,9 NGL og kondensat, i tillegg er det blitt solgt cirka 117,3 MSm3 o.e gass, opplyser direktoratet som tidligere het Oljedirektoratet.

Totalvolumet for 2023 er med dette 0,2 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter mer enn det var i 2022.