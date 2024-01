Storaksjonær raser: – Vi finner dette sjikanøst og uansvarlig

Det stormer rundt Solstad Offshore om dagen. Det amerikanske hedgefondet og storaksjonæren Pointillist Partners kom med nye stikk mot Solstad og Aker i går. Nå utdyper Solstad Offshores fjerde største aksjonær.

Sjikanøst og uansvarlig

Mandag ble det kjent at Åge Remøy i Rem Offshore og broren Stig Remøy i Olympic Group før helgen hadde lagt inn et bud på fire av Solstad Offshores subsea-/konstruksjonsskip.

Budet på «Normand Sentinel», «Normand Jarstein», «Normand Navigator» og «Normand Ocean» summerer seg til 3 milliarder kroner. I følge Åge Remøy er prisen på linje med den verdsettelsen som Christen Sveaas' selskap Kistefos har anslått. Det skal angivelig også overstige flåteverdiene som lå til grunn for refinansieringen som styret i Solstad Offshore har godkjent.

«Lars Solstad bekreftet helt og fullt vår oppfatning om Solstads verdi i sitt sitat i Finansavisen 22.januar 2024 i forbindelse med Remøy-brødrenes bud på fire Solstad-skip. Der hevder Lars Solstad

at prisen på "3 milliarder kroner for de fire skipene er lavere enn våre egne uavhengige verdivurderinger,"» skriver hedgefondet og legger til:

«Pointillist finner dette absurd og paradoksalt i og med at Solstad for en uke siden overførte de samme skipene til Aker som en del av refinansieringen til en betydelig rabatt sammenliknet med de verdiene Lars Solstad refererer til i sitatet ovenfor. Som aksjonærer finner vi dette sjikanøst og uansvarlig.»

Bankene ville ha Aker

I et brev til pressen legger hedgefondet frem en oversikt over alle møtene mellom fondet, Solstad-ledelsen og deres rådgivere.

Under et Teams-møte med Pareto, Fredrik Fleischer, Jørgen Opheim og Rolf Kristiansen den 23. oktober 2023 sa meglerhuset, som er Solstads rådgiver, at bankene hadde et krav om at Aker skulle eie en «majoritet av Solstad.»

Pareto skal også ha vært overrasket over at Solstad-aksjen ikke falt mer enn den gjorde etter refinansieringsplanen ble kunngjort.



«Vi mener at Pareto forstod enda bedre enn markedets første reaksjon hvor dårlig avtalen var. Pareto la implisitt skylden på bankene for Akers nye store eierskap og mangelen på pro rata-deltakelse fra andre aksjonærer. For oss var dette svært foruroligende å høre. Som du kanskje kan tenke deg, nå begynte våre alarmklokker å ringe for alvor,» skriver Pointillist.

Møte med Aker

30. oktober 2023 ble det holdt en samtale med Aker-sjef Øivind Eriksen og Frank Reite. Formålet var informasjonsinnhenting.