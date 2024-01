Det gigantiske kostnaden på 1,5 billioner euro i året for å kutte klimautslippene med 90 prosent stammer fra et dokumentutkast fra EU-kommisjonen om hvordan EU skal bli klimanøytralt innen 2050, ifølge Financial Times.

I norske kroner tilsvarer det cirka 17 billioner norske kroner i året. Til sammenligning er markedsverdien av Oslo Børs' største selskap, Equinor, på tirsdag på rundt 930 milliarder kroner.

Til tross for den høye årlige summen, er beløpet mye lavere enn kostnadene ved å ikke gjøre noe, ifølge kommisjonens utkast.

Ved å holde den globale temperaturstigningen til 1,5 grader celsius over den førindustrielle temperaturen kan spare EU for 2,4 billioner euro i økonomiske tap i samme periode, mellom 2031 og 2050. I tillegg vil det kutte nettokostnadene knyttet til import av fossil energi med 2,8 billioner euro i samme periode.

Dokumentet er ventet å bli publisert av EU-kommisjonen den 6. februar. Det er ment å være startskuddet for en debatt om utslippsmålene for 2040, og er ventet å bunne ut i nye lovforslag etter en ny kommisjon velges etter EUs parlamentsvalg i juni.

Nåværende president for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, har enda ikke annonsert sitt kandidatur for en ny femårsperiode som kommisjonspresident, ifølge Politico. Ifølge kommisjonen vil de neste årene blant annet kreve en kraftig økning i fornybar energi. Foto: AFP

Avkarbonisering og grønne industrier

Ifølge EUs klimalov er medlemslandene bundet til å knytte utslippene med 55 prosent innen 2030, fra 1990-nivåer, og å oppnå netto null utslipp innen 2050.

For å nå målet om et klimanøytralt EU innen 2050 legger dokumentutkastet blant annet frem at:

Elektrisitetsproduksjonen må så å si bli helt avkarbonisert innen 2040

Arbeidsstyrken i EU må over i grønne industrier

Konsumet av fossil energi må kuttes med 85 prosent, sammenlignet med 1990-nivået

De resterende 15 prosentene av fossil energi vil hovedsakelig gå til skip, fly og andre transportmidler.

Dersom kostnadene knyttet til transport og kjøp av nye kjøretøy, må de årlige investeringene ifølge utkastet være i nærheten av 660 milliarder euro i året mellom 2031 og 2050, for å nå målet om klimakutt på 90 prosent.

Tidligere har EU-kommisjonen estimert at det trengs årlige investeringer på 360 milliarder euro i året for å nå EUs mål om kutt på 55 prosent innen 2030.

Satser på karbonfangst

En betydelig andel av investeringene må gå til å skalere opp teknologien for karbonfangst – som fortsatt er på et relativt tidlig stadium i utviklingen – for å fange opp utslipp.

I et annet utkast fra EU-kommisjonen over strategien håndtering av karbon fremgår det at EU må fange 450 millioner tonn med karbondioksid (CO2) per år innen 2050 for å nå netto nullutslipp, ifølge Financial Times. Det vil være en kraftig oppgang fra dagens så å si ikke-eksisterende nivåer.