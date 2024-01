Strateg: Midtøsten-konfliktene holder oljeprisen oppe

Oljeprisen ligger like under 80 dollar, etter å ha steget over flere ganger tirsdag. Nå er det eskalerende militær aktivitet i Midtøsten som veies opp mot forventningene om økt oljeproduksjon, skriver Bloomberg. I tillegg har dollaren styrket seg, noe som gjør det dyrere å importere olje fra land utenfor USA.

Tirsdag ble det gjennomført nye angrep mot houthi-militsen i Jemen, som har beskutt skipsfarten i Rødehavet de siste månedene. USA og Storbritannia har varslet at de kommer til å fortsette med angrepene.

– Disse angrepene vil ikke forbli ubesvarte og ustraffede, svarte talspersonen for houthi-militsen, Yahya Saree, tirsdag.



Prisoppgangen har imidlertid latt seg dempe på at indikasjoner om at oljeproduksjonen utenfor Opec kommer til å være rikelig.

Ned fra gårsdagens nivåer

Mars-kontrakten for Brent-oljen blir onsdag morgen omsatt for 79,66 dollar fatet, opp 0,1 prosent i dagens handel. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 79,91 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Den amerikanske WTI-oljen faller 0,1 prosent til 74,43 dollar fatet.

– Uten nåværende geopolitiske spenninger, tror vi oljeprisene ville handlet mye lavere, ser energistrateg Vikas Dwivedi i Macquarie, ifølge Reuters og TDN Direkt.

– Over tid forventer vi at tilbudsrisikopremier vil frakoble seg fra konfliktrisiko, i likhet med Russland-Ukraina. Med mindre det er en eskalering i Midtøsten, forventer vi at oljeprisene holder seg i det nåværende intervallet i første kvartal 2024, sier han videre.

Nye tall

Ellers viser nye tall at råoljelagrene i USA falt med 6,7 millioner fat forrige uke. Det fremgår av en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien.

Bensinlagrene steg med 7,1 millioner fat, mens destillatlagrene var ned 0,2 millioner fat i forrige uke, skriver TDN Direkt. Senere onsdag slippes de offisielle lagertallene fra USA, som er forventet å falle med 2,2 millioner fat.