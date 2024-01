Det er ventet at produksjonen av atomkraft globalt vil nå rekordnivåer til neste år, viser de seneste prognosene fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

Energibyrået mener at rene energikilder vil dekke all verdens ekstra elektrisitetsbehov i løpet av de neste tre årene, og viser til at fornybar energi vokser raskt mens kjernekraft er på vei til å nå en ny all-time high neste år. Dette mener IEA er nok til å at lavutslippsproduksjon vil overgå den kraftige veksten i etterspørselen etter elektrisitet.

Selv om noen land faser ut atomkraft eller pensjonerer kraftverk tidlig, er det ifølge IEA ventet at atomkraftproduksjonen vil øke med rundt 3 prosent årlig frem til 2026, og komme opp til 2,915 TWh i 2025. Det vil i så fall være en ny all-time high etter den forrige rekorden som ble satt i 2021 var på 2,809 TWh. Videre forventes det ytterligere en vekst på 1,5 prosent i 2026.

Kina og India står bak veksten

Veksten blir hovedsakelig drevet av Asia, og det er ventet at verdensdelens andel av den globale atomkraftproduksjonen vil komme opp i 30 prosent i 2026. Asia ser ut til å overgå Nord-Amerika som regionen med største installert atomkapasiteten ved utgangen av 2026, ettersom det er et stort antall kraftverk som for tiden er under oppføring og som ventes å bli fullført innen den tid.

Mer enn halvparten av de nye reaktorene som forventes å tas i bruk i prognoseperioden, er i Kina og India.



Kina står nå for 16 prosent av den global atomkraftproduksjon, opp fra 5 prosent i 2014.

Det er imidlertid ikke bare Kina som har styrket posisjonen sin innen sektoren. For også Russland tjener på den nye atomkraftbølgen, ettersom de, sammen med Kina, leverer teknologien til 70 prosent av reaktorene under bygging, skriver Financial Times.

Fornøyd Birol

Med bruken av atomkraft øker, i tillegg til den raske veksten innen fornybar energi som vind- og solkraft, er det ventet at fossil energi vil bli ytterligere faset ut av energimiksen. IEA tror den globale andelen for fossil energi vil falle ned til rekordlave 54 prosent i 2026.

Adm. direktør for IEA, Fatih Birol mener trenden er oppmuntrende.

– Dette skyldes i stor grad den enorme drivkraften bak fornybar energi, med stadig billigere solenergi i spissen, og støtte fra den viktige comebacket av atomkraft, hvor produksjonen forventes å nå et historisk høyt nivå innen 2025, sier Birol

– Selv om det er behov for mer – raskt – er dette svært lovende trender, legger han til.

Med en ny all-time high på trappene, tyder det på at verden er i ferd med å gå videre fra Fukushima-ulykken i 2011, da reaktorene ved Fukushima Daiichi-anlegget ble skadet av en tsunami, noe som førte til at Tyskland og Japan begynte å trekke seg ut av sektoren, skriver FT.