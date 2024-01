Archers argentinske datterselskap er blitt tildelt kontrakter til en samlet verdi av 125 millioner dollar fra Pan American.

I norske kroner tilsvarer verdien vel 1,3 milliarder.

Det ble godt mottatt av aksjemarkedet, som sendte aksjen opp 3,7 prosent på relativt høy omsetning på Oslo Børs onsdag.

Avtalen er todelt; den ene delen er en forlengelse på 2,5 år for de tre boreriggene som opererer på Pan Americans Cerro Dragon-felt. Betingelsene er forbedret i forhold til nåværende kontrakt, og den nye er verdt omtrent 100 millioner dollar, opplyser oljeserviceselskapet i en melding. Denne løper til fjerde kvartal 2027.

Vil gavne aksjonærene

Den andre delen er en kontrakt for en ekstra borerigg i Vaca Muerta, og har en verdi på 25 millioner dollar over to år. Riggen vil bli mobilisert i løpet av første kvartal i år.

– På grunn av den økonomiske ustabiliteten er Argentina utfordrende fra et eierskapsperspektiv. Olje- og gassaktiviteten i landet er imidlertid god, og den nye politiske ledelsen har uttrykt en klar intensjon om å øke bore- og produksjonsaktivitetene, sier Archer-sjef Dag Skindlo.

– Disse nye kontraktstildelingene forbedrer betydelig visibiliteten og lønnsomheten til vår lokale virksomhet, og vi tror at dette over tid vil resultere i ytterligere verdiskaping for Archers aksjonærer.

Har troen

Archer driver hovedsakelig med bore- og brønntjenester og plattformbemanning i Nordsjøen. Landriggvirksomheten i Argentina står for 20–30 prosent av driftsresultatet.

– Pan American er en ledende aktør innen olje- og gassindustrien i Argentina, og denne kontraktsforlengelsen gjenspeiler deres tillit til Archers evne til å levere sikre og kostnadseffektive operasjoner, kommenterer Gerardo Molinaro, konserndirektør i Archer Land Drilling, i meldingen.