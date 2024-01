Ytterligere Kina-stimulanser og overraskende høyt lagertrekk i USA gir støtte til oljeprisene torsdag.

Brent-oljen (mars-kontrakten) står i 80,57 dollar pr. fat, opp 0,7 prosent (53 cent) siden midnatt og opp fra 79,81 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte onsdag. WTI-oljen stiger 0,8 prosent til 75,65 dollar pr. fat.

Amerikanske råoljelagre falt 9,2 millioner fat til 420,7 millioner fat i forrige uke, mot ventet et fall på 2,2 millioner fat. På den andre siden steg bensinlagrene 4,9 millioner fat, mer enn dobbelt så mye som ventet.

Sprengkulde i USA

– Lagertrekket i USA kan godt ha vært en uregelmessighet gitt det nylig unormalt kalde været som forstyrret produksjonen. Men produksjonen utenfor OPEC fortsetter å oppveie for bekymringene i Midtøsten, og antyder at oljen kan svinge innenfor et begrenset intervall til det er større klarhet i utsiktene for global vekst, sier markedsstrateg Charu Chanana i Saxo Capital Markets til Bloomberg.

Citigroup skriver ifølge nyhetsbyrået at Brent-oljen kan «sprette» til 90 dollar pr. fat hvis spenningen i Midtøsten tar seg drastisk opp.

Amerikansk oljeproduksjon falt til 12,3 millioner fat pr. dag i forrige uke, ned fra rekordnivåene på 13,3 millioner fat pr. dag for to uker siden. Kulden bidro ifølge myndighetene i Nord-Dakota, USAs tredje største oljeproduserende delstat, til å senke produksjonen der med så mye som 700.000 fat pr. dag i forrige uke. Produksjonen har hentet seg inn denne uken.

Kina-pakke på vei?

Onsdag senket Kinas sentralbank reservekravene mot landets banker, dagen etter oppslaget om at Beijing vurderer en tiltakspakke på 280 milliarder dollar for å stabilisere aksjemarkedene.

«Oljen støttes av Kina tar skritt for å hjelpe sin kriserammede økonomi. Snakket om en stor redningspakke går rundt, og dagens tiltak fra myndighetene antyder at den kan komme snarere heller enn senere», skrev analytiker Phil Flynn i Price Futures Group ifølge CNBC i et notat onsdag.

På tilbudssiden gjenopptok Libya søndag Sharara-produksjonen. Feltet med sin kapasitet på 300.000 fat pr. dag har vært stengt i to uker grunnet protester.