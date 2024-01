Torsdag morgen leverte Aker Carbon Capture tall for fjerde kvartal.

Fasit ble en omsetning på 573 millioner kroner i perioden oktober til desember, mot 239 millioner året før. Dermed endte resultat før av- og nedskrivinger, EBITDA, på minus 43 millioner kroner, mot minus 47 millioner kroner i samme periode i fjor.

Ordreboken var på 2,6 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Rundt 1,7 milliarder av ordreboken er for gjennomføring ut 2024.

– Aker Carbon Capture opplever akselerert markedsvirksomhet og stor interesse for vår voksende serie med modulære karbonfangstanlegg. Gjennom det kommende året vil vi styrke organisasjonen vår i USA og Nord-Europa for å posisjonere oss for de betydelige vekstmulighetene som ligger foran oss, sa Egil Fagerland, adm. direktør i Aker Carbon Capture.

Videre opplyses det at selskapets driftskostnader og investeringer er ventet å fortsette å være rundt 2023-nivåene. Nåværende kontantposisjon på 1,1 milliarder kroner er ventet å falle under 1 milliarder gjennom neste kvartal som følge av fremgang på større prosjekter, skriver TDN Direkt.

