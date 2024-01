Archer har nå 1,7 milliarder dollar i ordrereserve.

Gjelden skal videre ned

Flere meglerhus sendte ut notater etter at Archer publiserte sin markedsoppdatering. De peker på god vekst og at tallene var bedre enn ventet. De trekker også frem guidingen for 2024 som positiv.

«Bullish utsikter,» skriver Arctic Securities i sin oppdatering.

I løpet av 2023 ble Archers gjeldsgrad redusert fra 5,3 til 2,9. Konsernsjefen venter at selskapet vil klare å redusere denne ytterligere til 2,4–2,7 mot slutten av 2024.

– Markedsutsiktene for våre divisjoner er fortsatt positive, og vi er godt posisjonert til å dra nytte av denne veksten. Gjeldreduksjon vil fortsatt være sentralt for å skape ytterligere finansiell fleksibilitet i årene som kommer, sier Skindlo.



Bedring i Argentina

Archer, som har 4.800 ansatte, driver hovedsakelig med bore- og brønntjenester og plattformbemanning i Nordsjøen.

Selskapet har også en landriggvirksomhet i Argentina, som pleier å stå for drøyt 20 prosent av driftsresultatet. Argentina har imidlertid vært et ustabilt land og et usikkerhetsmoment.



Økt aktivitet og nylig inngåtte kontrakter gjør at Skindlo tror de skal klare en EBITDA-vekst på 15–20 prosent i år.

Tidligere denne uken meldte Archer at selskapet var tildelt kontrakter verdt 125 millioner dollar med Pan American Energy i Argentina.

– På grunn av den økonomiske ustabiliteten er Argentina utfordrende fra et eierskapsperspektiv. Olje- og gassaktiviteten i landet er imidlertid god, og den nye politiske ledelsen har uttrykt en klar intensjon om å øke bore- og produksjonsaktivitetene, sier konsernsjefen.