Olje- og gasselskapet Questerre Energy Corporation har fått medhold fra Québec Superior Court for selskapets søknad om midlertidig opphold i deler av lovforslag 21, en lov som primært er til for å avslutte leting etter og produksjon av petroleum, samt offentlig finansiering av slike aktiviteter, så lenge rettsaken pågår. Det skriver selskapet i en børsmelding fra fredag morgen.

Selskapet ønsker erstatning for verdiene av olje- og gasslisensene det innehar.

Myndighetene i Québec går inn for å forby olje- og gassutvinning i provinsen.

Tror fortsatt på en løsning

– Denne avgjørelsen er til vår fordel og ivaretar våre juridiske rettigheter mens vi fortsetter å arbeide for en politisk og forretningsmessig løsning på situasjonen i Québec. Vi håper fortsatt på en løsning som vil redusere canadiske klimagassutslipp betydelig samtidig som det forbedrer energisikkerheten, kommenterer Michael Binnion adm. direktør i Questerre.

Kraftig skyts

Michael Binnion uttrykker bekymring for statsadvokatens argument i saken. Han hevder at argumentet i praksis antyder at lovgivende myndigheters fullmakter er absolutte og overordnede, selv når det gjelder lover som er utformet for å begrense disse myndighetene.

– Dette ville i praksis oppheve bestemmelsene i Civil Code og Charter som beskytter borgere mot misbruk av regjeringsmakt. Det er en grunnleggende egenskap ved konstitusjonelle demokratier at regjeringen har begrensninger på sin makt, og den kamuflerte overtakelsen av våre eiendeler i Québec bør kompenseres for, legger sjefen til.