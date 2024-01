Oljeprisene faller noe tilbake fredag morgen etter oppsvinget torsdag kveld, men ligger likevel an til sin sprekeste uke siden oktober. Støtten kommer fra geopolitisk spenning, overraskende store lagertrekk i USA og utsikter nye stimulansepakker fra storimportøren Kina.

Brent-oljen (mars-kontrakten) står i 82,05 dollar pr. fat, ned 0,5 prosent (39 cent) siden midnatt, men opp fra 81,23 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag. WTI-oljen faller 0,7 prosent til 76,83 dollar pr. fat.

Kina advarer Iran

– Forsøk på å gripe inn for å avskrekke angrep i Rødehavet har ikke bidratt til å forhindre forstyrrelser. Det har fått markedsaktørene til å prise inn at spenningen varer lenger. Lavere amerikanske lagre og sterke amerikanske BNP-tall støtter også sentimentet. sier markedsstrateg Yeap Jun Rong i IG Asia til Bloomberg.

Kina har bedt iranske myndigheter om å bidra til å dempe angrepene på skip i Rødehavet som blir utført av den Iran-støttede Houthi-militsen, eller risikere å skade forretningsforbindelsene med Beijing, opplyser kilder til Reuters. Militsens leder lar seg likevel ikke skremme, og uttalte torsdag at angrepene mot Israel-tilknyttede skip vil fortsette inntil nødhjelpen kommer til palestinere i Gaza.

USA henter seg inn

Bloomberg påpeker at mange tradere fortsatt er forsiktige, gitt utsiktene til robust produksjon fra land utenfor OPEC, så vel som svakere etterspørselsvekst fra store importører som India.

Amerikansk oljeproduksjon falt til 12,3 millioner fat pr. dag i forrige uke, ned fra rekordnivåene på 13,3 millioner fat pr. dag for to uker siden. Myndighetene i Nord-Dakota, USAs tredje største oljeproduserende delstat, påpekte tidligere denne uken at sprengkulden bidro til til å senke produksjonen med så mye som 700.000 fat pr. dag i forrige uke.

Produksjonen har hentet seg inn denne uken.